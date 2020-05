Município de São Gonçalo já tem 31 mortes por coronavírus, prefeito testou positivo

O boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de São Gonçalo registrou mais dois óbitos em decorrência do novo Coronavírus (Covid-19), nesta segunda-feira (4), chegando a 31 no total.

As vítimas são duas mulheres, de 72 e 82 anos. Ao todo, São Gonçalo contabiliza 3445 casos suspeitos, 311 confirmados, 424 descartados e 31 óbitos.

Os outros óbitos são: Mulher, 82 anos, bairro a confirmarMulher, 72 anos, bairro a confirmarHomem, 50 anos, Maria PaulaMulher, 65 anos, Jardim CatarinaMulher, 91 anos, CentroMulher, 57 anos, Tenente JardimHomem, 68 anos, MutondoHomem, 86 anos, LagoinhaHomem, 81 anos, Boa VistaHomem, 28 anos, bairro a confirmarMulher, 61 anos, Porto NovoMulher, 89 anos, Porto da PedraMulher, 56 anos, ItaúnaMulher, 74 anos, PitaMulher, 66 anos, ItaúnaHomem, 60 anos, NevesHomem, 46 anos, IpiíbaHomem, 89 anos, ColubandêHomem, 78 anos, Jardim CatarinaMulher, 37 anos, Porto NovoHomem, 77 anos, Santa IsabelHomem, 74 anos, CentroHomem, 60 anos, Porto NovoMulher, 83 anos, AmendoeiraHomem, 73 anos, TrindadeMulher, 81 anos, NevesHomem, 71 anos, Porto VelhoMulher, 74 anos, ColubandêHomem, 62 anos, Santa IsabelHomem, 68 anos, CoelhoMulher, 58 anos, Coelho.

Prefeito de São Gonçalo testa positivo para Covid-19

A Prefeitura de São Gonçalo também informou, por meio de nota divulgada em suas redes sociais, que o prefeito do município, José Luiz Nanci (Cidadania), de 67 anos, também testou positivo para o novo coronavírus, assim como a sua esposa Eliane Nanci, que teve a confirmação primeiro.

Segundo a Prefeitura, o exame foi realizado na última semana e, desde então, Nanci está em isolamento social, seguindo os protocolos médicos e trabalhando de casa.



