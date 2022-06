Municipal de Niterói apresenta yoga com muita música e reflexão

Nesse sábado (04), às 19h, o Theatro Municipal de Niterói recebe o evento “A Cor Dar”, realizado pelo grupo musical Emanamantra e pelo professor de Yoga e escritor Carlos Henrique Viard Jr. A proposta do encontro é promover, por meio da arte, sentimentos de autoconfiança e coragem, despertando o poder pessoal do público presente para transformação do mundo.

Segundo os organizadores, a ideia nasceu como uma resposta ao contexto social desafiador em que as pessoas vivem, com tantas desigualdades e desequilíbrios. O evento busca potencializar a capacidade de realização e transformação do público.

A abordagem é integrativa e apresenta as reflexões sobre o tema proposto, através da linguagem universal do amor, canalizada através da arte. A espiritualidade estará presente em ensinamentos, poesias e canções, mas a partir de uma perspectiva abrangente que inclua todas as formas de conexão com Deus. Dessa maneira, “A Cor Dar” reforça a importância da pluralidade, cooperação e diversidade, apostando no amor como única atitude eficaz para combater qualquer forma de intolerância, competitividade e preconceito.

A classificação etária é livre e os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada). O Theatro Municipal de Niterói fica na Rua XV de Novembro, 35 no Centro. Mais informações pelo telefone (21) 3628-6908.