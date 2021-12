Mundialito de Futevôlei acontece na Praia de Icaraí

Um passeio rápido pela Praia de Icaraí, principalmente durante a semana à noite, mostra o quão grande é o futevôlei na cidade. E, por isso, o Mundialito de Futevôlei está marcado para esse lugar neste fim de semana (10, 11 e 12), altura da Rua Belizário Augusto, onde duplas de diversas partes do mundo estarão na cidade para disputar o torneio. Na sexta (10) o evento será das 13h às 17h, no sábado (11) das 8h às 17h e no domingo (12) das 9h às 13h.

Atletas de Colômbia, Paraguai, Uruguai, Peru, Argentina, Áustria, Hungria, Angola, Chile, Canadá, França e Brasil, movimentam a semana esportiva na cidade. A competição acontece em uma estrutura que dará a oportunidade de atletas amadores jogarem em uma arena de nível mundial. Isto porque, simultaneamente ao Mundialito, acontecerão as finais do Niterói Open.

No Mundialito o Brasil estará representado pelas seguintes duplas masculinas: Franklin – Hiltinho, Paraná – Tavinho, Rafael Longo – Michel e Bruno Barros – Gustavo. Já na disputa feminina estão as duplas Monique – Amanda, Sabrina – Bianca e Mari Fidélis – Vanessa Tabarez. Monique, inclusive, é a única representante niteroiense no Mundialito.

O evento é aberto ao público e para entrar basta apresentar a carteira de vacinação e levar 1 quilo de alimento não perecível. A capacidade do local está limitada a 80%.