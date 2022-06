Mundial do Surfe renova esperanças dos comerciantes em Saquarema

Com a volta da etapa do mundial de surfe à Saquarema, após dois anos sem competições na cidade por conta das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, os comerciantes e empresários da rede hoteleira estão bastante confiantes com o aumento do fluxo econômico com a realização do Oi Rio Pro CT 2022, que acontece entre os dias 23 e 30 de junho, na Praia de Itaúna.

Surfistas, turistas e admiradores do esporte estarão na cidade para a competição, que prometem movimentar uma média de 40 mil pessoas por dia nas areias de Itaúna. Uma prova disso é a média de ocupação dos meios de hospedagem que estão com capacidade elevada, em um período que é considerado de baixa temporada no município.

As pousadas Castelhana, Massai, Casa do Surf e do Suíço, localizadas no bairro onde fica a praia na qual será realizada a competição, já estão com 100% de suas acomodações ocupadas há pelo menos um mês.

Tatiana Moura, proprietária da Padaria Pão de Ló, em Itaúna, contou que preparou o seu comércio com mais de um mês de antecedência para o campeonato

“Com os restaurantes lotados, as pessoas não querem aguardar tanto tempo por atendimento, então trocam o almoço por um lanche. O fluxo de pessoas é alto durante todo o dia, da hora que eu abro até a hora que eu fecho o meu estabelecimento” contou a empresária.

O mesmo acontece no Mercado de Itaúna, que na última edição do campeonato recebeu um número inesperado de visitantes

“Em 2019 o estabelecimento quase não deu conta, devido à alta demanda registrada. O mercado precisou fechar as portas para controlar a entrada e a saída de clientes. Por conta deste episódio, esse ano nós já aumentamos em 50% o número de funcionários e intensificamos o treinamento deles, para que consigamos atender o público de maneira mais organizada e objetiva”, relatou Cristina Tanquini, funcionária do estabelecimento.

A fábrica de sorvetes e açaí Mega Açaí também fez importantes modificações em sua rotina para atender seus clientes

“Nossa loja costuma abrir às 9h da manhã. Com a aproximação do evento e o alto fluxo de pessoas, nossa equipe de funcionários foi dobrada e nossa loja abrirá a partir das 7h”, explicou Paula Machado, funcionária da sorveteria.

“Para nós, é motivo de muita alegria e enorme satisfação saber que além de fomentarmos o turismo e as atividades esportivas, fomentamos diretamente a economia da nossa cidade. Depois de um período de pandemia onde o desempenho econômico foi severamente afetado, esta é uma forma de retomarmos o incentivo a nossa economia local. Por esse motivo a realização desta etapa será ainda mais especial para Saquarema”, finalizou o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.

Foto: Campeonato Oi Rio Pro CT 2022 acontece entre os dias 23 e 30 de junho – WSL / DANIEL SMORIGO