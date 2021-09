Mundial de Clube de 2021 pode ser realizado no Rio

Um dia após o Maracanã voltar a receber público em uma partida, ainda que de forma parcial, o estádio pode ser palco de um evento ainda maior. O Mundial de Clubes de 2021. Isso porque após a desistência do Japão em sediar o torneio, a capital fluminense planeja se candidatar para receber o torneio.

Em entrevista dada nesta quinta (16) à Rádio BandNews FM, o secretário de Fazenda e de Planejamento da cidade do Rio de Janeiro, Pedro Paulo confirmou que existe a intenção de fazer o pedido à Fifa, que busca uma nova sede após a desistência.

“A gente acredita que a volta do público com os protocolos sendo seguidos, como o próprio secretário de saúde Daniel Soranz acompanhou, com responsabilidade, é possível voltar de forma ordeira. Não tenho dúvidas de que a estratégiaa estabelecida pelo prefeito Eduardo Paes e pela Prefeitura, é de retorno responsável não só do Maracanã, como do Engenhão também. E o Rio de Janeiro (fica) aberto para trazer novos eventos esportivos para a cidade. Estampos iniciando as discussões para que a final do Mundial de Clubes possa ser no Rio, à medida que Tóquio abriu mão. Estamos nos movimentando junto ao Flamengo (administrador do Maracanã), à CBF, e também junto à Fifa para que a cidade possa concorrer a sediar a final”, explicou.

Caso a situação se concretize, seria a segunda vez no mesmo ano que o Brasil receberia um torneio internacional de futebol após a desistência de um país. Em julho, o país recebeu a Copa América após o anúncio oficial de que Colômbia e Argentina não mais sediariam a competição, que teria a sede dividida em 2021. Além disso, seria a segunda vez que o Rio receberia a competição, já que em 2000 a capital fluminense foi a sede justamente do primeiro Mundial de Clubes organizado pela Fifa.

Na ocasião, o Rio foi representado pelo Vasco da Gama, que perdeu o título para o Corinthians, o primeiro campeão oficial de clubes reconhecido pela Fifa. Neste ano, caso o mundial aconteça no Rio, o Flamengo pode ser o representante carioca na competição, caso conquista a Libertadores.