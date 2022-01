Multa de R$ 180 será aplicada para quem não usar máscara em Niterói

Com o aumento dos testes positivos para Covid-19, a prefeitura de Niterói resolveu lembrar em suas redes sociais não só a importância do uso da máscara, mas também o fato de que na cidade o uso do equipamento de proteção é obrigatório e pode gerar multo para quem não cumprir a determinação. O valor da multa é de R$ 180.

“O uso da máscara é fundamental e OBRIGATÓRIO em Niterói, com multa em caso de descumprimento! Para contermos o rápido avanço do novo coronavírus em Niterói, o uso de máscaras é obrigatório para todos. É fundamental utilizá-las corretamente. Fique atento às recomendações para reduzir a possibilidade de contágio do coronavírus. Sua não utilização poderá acarretar multa administrativa no valor de R$ 180”, é o comunicado que está na página da prefeitura na rede social.

Um vídeo (abaixo) que circula na internet mostra um fiscal dentro do ônibus conscientizando os passageiros e informando sobre a multa. Em um áudio separado, um homem explica que a ação aconteceu dentro do coletivo 49 Circular (Via Des. Lima Castro), nas baias no bairro Fonseca. A equipe do Jornal A TRIBUNA fez contato com a prefeitura para verificar se o vídeo é recente, mas ainda não tivemos retorrno.

O fiscal explica que, caso algum passageiro esteja sem a máscara ou usando ela indevidamente dentro do ônibus, a multa vai para o motorista, e nesse último caso, o valor será de R$ 240.