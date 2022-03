Mulheres vão tocar Beatles no teto do MAC

Por essa o mundo não esperava. Uma banda formada de mulheres vai fazer um show com os maiores clássicos dos Beatles no teto do Museu da Arte Contemporânea, o MAC. Um evento inédito que vai ser transmitido ao vivo pela internet, com promoção do jornal A TRIBUNA.

Os representantes oficiais do Cavern Club da Inglaterra, os produtores Rodrigo Bessa e Jéssica Abreu, apresentaram a ideia ao prefeito Axel Grael e explicaram que vai ser contratada uma empresa altamente especializada em eventos feitos em lugares altos.

O prefeito gostou muito da ideia e encaminhou os produtores para o presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Marcos Sabino, que já teve reuniões com Jéssica e Rodrigo. Sabino ficou impressionado com o que viu em 2019:

– Rodei a cidade, passei por vários palcos e fiquei impressionado com a quantidade de pessoas, famílias, idosos assistindo aos shows. Mostra que a nossa Niterói está conectada com o bom gosto, com a alegria, com o alto astral. Já estamos trabalhando forte no projeto que é mais um golaço dos produtores e do prefeito Axel Grael, comentou o presidente da FAN

Conversando sobre a influência dos Beatles na música que é feita em Niterói desde os anos 1960, Axel contou uma curiosidade.

– Todos os barcos de meu irmão Lars (Lars Gael, medalhista olímpico) tem nomes de canções dos Beatles. Ele é apaixonado pela banda e, claro, eu também.

O show no teto do MAC vai ser uma homenagem ao lendário último concerto dos Beatles, o Rooftop Concert, realizado no telhado da gravadora deles, a Apple Corps, na 3 Savile Row, Londres em 30 de janeiro de 1969. A íntegra do show, com quase 54 minutos, está na série “Get Back”, de Peter Brown, que restaurou e remontou o filme “Let it Be”, de 1970 em episódios magistrais que duram quase oito horas.

– Se no Rooftop Concert foi tudo à bangu, o concerto do MAC vai primar pela segurança. A empresa contratada tem reconhecido know how em eventos realizados em lugares altos. No teto do museu só vão estar a banda e os câmeras, todos amarrados com cabos. O público poderá assistir ao show nos telões que vamos instalar no pátio do museu, com qualidade de áudio em alta definição. Além disso vamos gerar o espetáculo ao vivo em streaming pela internet para todo o mndo, explicou Rodrigo Bessa.

NITEROI EM LIVERPOOL

A Niterói Beatlesweek vai realizar um sonho de mais de 60 anos da cidade. Convidado pelo Cavern Club, o festival vai a cidade berço dos Beatles inaugurar, em agosto, um palco exclusivo das bandas daqui no maior evento do gênero em todo o mundo.

Jéssica Abreu conta que “para Liverpool as atrações já convidadas pelo Cavern Club foram a banda The Calangles Rock Band (anfitriã do festival em Niterói), os artistas Eduardo Camacho, Evandro Halabey e Fábio Cecchetti. Além das bandas da cidade, faremos a curadoria desse palco Niterói Beatleweek, onde estamos convidando outras atrações nacionais e internacionais, que já passaram aqui pela NBW, pra completar o schedule dos nossos palcos lá.

Teremos um palco no Cavern Club Front Stage, no sábado do festival (por 6 horas) horário nobre do evento, e um no Alma de Cuba na sexta (também por 6 horas).

NO FIM DE 2022 A VOLTA DA NITERÓI BEATLEWEEK

No final de novembro, início de dezembro a cidade vai receber a quarta edição do festival que será a maior e melhor de todas.

Na reunião com Axel Grael os produtores informaram que haverá um palco também em Maricá e outro em São Gonçalo. O prefeito vibrou porque “estimula a integração entre as cidades através da cultura”.

A programação é vasta: 1. Palco Roof Top – Abertura no teto do MAC – Com transmissão ao vivo; 2. Palco Ringo´s Day – MAC – Encontro de bateristas; 3. Palco Niterói e os Beatles – Teatro Municipal – Da Cantareria a Liverpool; 4. Palco Sgt Peppers– Rua Leandro Motta; 5. Palco Blackbird – São Francisco (Calçada dos Bares); 6. Palco Here Comes the Sun – Piratininga; 7. Palco Yellow Submarine – Horto Fonseca ou Horto do Barreto; 8. Palco Let it Beer – Vila Cervejeira – Centro; 9. Palco Strawberry Fields – Campo de São Bento e exposição de fotos no; CCPCM; 10. Palco Across the Universe (1) – Integração Maricá – RJ;11. Palco Across the Universe (2) – Integração São Gonçalo – RJ; 2. Palco Come Together – Encerramento – Praia de São Francisco.

IRMÃ DE JOHN LENNON VIRÁ A NITERÓI

Julia Baird, 75 anos, irmã mais próxima e confidente de John Lennon virá a Niterói na NBW. Ela é autora da autobiografia “Imagine – Convivendo com meu irmão John Lennon”, onde conta fatos e segredos de como foi a vida do Beatle considerado polêmico por muitos.

Em Niterói ela fará uma noite de lançamento do livro dentro da Niterói Beatle Week. Julia é uma das diretoras do Cavern Club e sempre relembra a linda e dramática história que viveu com seu irmão Beatle.

Os produtores da NBW querem trazer também Julian Lennon, filho de John, para um grande show. Também na agenda, Danny Harrison, filho de George, também para um show.

Luiz Antonio Mello