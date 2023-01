Mulheres são presas por ‘golpe do site de vendas’

Duas mulheres foram presas, na manhã de hoje (4), acusadas de praticar o “golpe do anúncio na internet”. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha fingia que ia comprar produtos numa plataforma de vendas online para cometer roubos a residências. A ação foi coordenada por agentes da 77ª DP (Icaraí).

De acordo com a distrital, uma das suspeitas foi localizada e presa na Rua Pedro Américo, comunidade Santo Amaro, bairro Catete, município do Rio de Janeiro. A outra foi capturada na Rua Rubens Medina, bairro Santa Cruz, também no município do Rio de Janeiro.

Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pelo Cartório do Plantão Judiciário 2 do Rio de Janeiro.

As foragidas não resistiram à abordagem dos agentes, sendo conduzidas à Delegacia de Icaraí para a formalização do cumprimento dos mandados de prisão, ficando agora à disposição da Justiça.

De acordo com as investigações, as vítimas anunciavam na plataforma a venda de um produto grande, como móveis, por exemplo. Uma integrante da quadrilha entrava em contato pelo site, dizia que estava interessada e agendava o dia e horário para buscar e pagar pelo produto.

Só que quem ia à casa das vítimas era o braço armado da organização criminosa. A polícia apurou que os bandidos entravam na casa, com permissão das vítimas, sob o pretexto de retirar o item adquirido. Em seguida, as vítimas eram rendidas, amarradas, colocadas no banheiro e as casas roubadas.

Ainda de acordo com as investigações, os bandidos agiam com violência. A quadrilha tinha um núcleo administrativo, do qual as mulheres presas ontem faziam parte, que fazia os contatos com as vítimas. O bando cometeu crimes em Niterói, Rio de Janeiro e toda a Região Metropolitana.

Há inquéritos em várias delegacias e foram registrados pelo menos 15 boletins de ocorrência.

A Polícia Civil apurou que a quadrilha é composta por nove integrantes, entre membros do “núcleo administrativo” e o braço armado. Com as prisões de hoje, oito suspeitos já estão atrás das grades. As investigações continuam em andamento na 77ª DP para capturar o último integrante do bando, que ainda está foragido.