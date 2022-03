“Mulheres que inspiram” acontece neste sábado, no Centro Cultural Jerusalém

O Centro Cultural Jerusalém( CCJ), realiza neste sábado (05), a partir do meio-dia, uma tarde especial para toda a família no evento “Mulheres que Inspiram”. Além da visitação guiada pela maior maquete de Jerusalém, os participantes terão palestra sobre saúde com a ginecologista Ana Sodré e o fisioterapeuta Rafael Salviani, aulão aeróbico com a personal Diana Silva, dinâmicas de coach com foco na carreira com Sheila Carmo, apresentação da Orquestra Sinfônica Chiquinha Gonzaga, além da feira de variedades com sorteios e distribuição de brindes que reunirá marcas de moda, gastronomia e beleza, como Art Girls, Encanto da Mika, Studio RT, Coach & beleza com Keil Braz e Letícia Gomes, Querida Alice semi joias e a degustação da Café Caramelo.

O CCJ fica na Avenida Dom Helder Câmara, 3970, em Del Castilho. Os ingressos a R$ 30,00 estão disponíveis na bilheteria ou pelo whatsapp 21-99607-9471. Classificação livre.