Mulheres presas por furtos produtos em lojas do Centro

Duas mulheres foram presas, na quinta-feira (23), acusadas de praticarem furtos de produtos, na filial de uma loja, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro. A PM informou que as duas acusadas, com idades de 20 e 41 anos, foram detidas por funcionários, e com elas recuperados vários produtos, furtados também em outras lojas de magazine no Centro.

As infratoras foram conduzidas para a central de flagrantes da 76ª DP (Centro), onde foram autuadas por crime de furto qualificado. Produtos recuperados: várias peças de roupa, travesseiros, assessórios, e bichos de pelúcia.