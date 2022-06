Mulheres disputam Estadual de Canoa Havaiana em Niterói

A primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana terá a presença de mulheres que fazem tratamento ou estão de alta por conta do câncer e que possuem projetos de incentivo voltados para a saúde. O evento termina suas inscrições neste sábado (25) e podem ser feitas pelo site http://www.vaarj.com.br. A competição será no estilo Maratona na Praia de São Francisco, em Niterói (RJ), nos dias 2 e 3 de julho.

A equipe Rosas Va’a, do Hei Hei Va’a Team Mirage, de Niterói (RJ) , vai disputar a prova dos 10km e terá o time completo de seis atletas para a canoa OC6. O projeto nasceu com Anna Amorim que que tinha um câncer de mama. Incentivada por sua irmã, que era remadora, ela procurou seu médico para fazer um esporte e a canoa havaiana foi a mais indicada.

“Nisso de boca em boca começaram a aparecer outras histórias de pessoas com problemas da doença. Achava que elas queriam só remar, elas começaram a competir”, conta Letícia Mendez, que teve um melanoma e que é a treinadora da equipe de sete atletas, seis delas que vem tratando e estão de alta por diversos tipos da doença. Além de Letícia e Amorim, a equipe é composta por Flávia Bichara, Simone Mattos , Amarilis Xisto, Deise Oliveira e Jane Vivas.

A primeira etapa do Campeonato Estadual estilo Maratona terão provas de 10 e 20km para OC6, ou seja, canoas com equipes de seis atletas, e provas de 8 e 16km para canoas individuais (OC1/V1).

A premiação total, distribuída entre as categorias, será de R$ 30 mil.