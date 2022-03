Mulheres casadas já são 75% do público de canais de sexo

A Região Sudeste é a que mais consome conteúdo adulto em todo o país. O estudo foi feito a pedido do canal Sexy Hot e ao todo 56% desse público é composto por homens e 44% de mulheres. O levantamento mostrou ainda que a maior parte desses consumidores são casadas, com representação de 75%. Especialistas comentam essa tendência e chamam atenção para como o desenvolvimento da tecnologia possibilitou o acesso para esse tipo de conteúdo.

Outro dado curioso é que a maioria dessas pessoas (72%) assiste o canal de madrugada entre meia noite e 6h. A sexóloga Roberta Massot explicou que o sexo ainda é considerado tabu em muitos ambientes. “Por mais que tenha crescido o consumo de pornografia, pouco ouvimos falar sobre o assunto de uma forma educacional, por exemplo. O empoderamento feminino tem ajudado as mulheres a serem mais livres para declararem não somente que fazem sexo, mas também que gostam e do que gostam. Meu desejo é que possamos falar, ler e entender cada vez mais sobre a importância de conversarmos sobre este assunto”, contou.

A pesquisa mostrou também que 53% das pessoas consomem esse tipo de conteúdo duas vezes por semana. A especialista explicou ainda que hoje em dia esse tipo de acesso é mais fácil do que antigamente, onde as pessoas tinham que ir em uma locadora e entrar em uma sala destina para esse tipo de conteúdo. “A pornografia sempre teve muita procura, porém antigamente não havia a facilidade de pegar o celular e procurar um vídeo, por exemplo. Hoje, por termos a facilidade de poder pegar um celular e procurar um vídeo, faz com que os acessos se tornem cada vez maiores tanto para homens, quanto para mulheres; que dificilmente entravam em locadoras para escolher filmes”, completou Massot que atende em São Gonçalo.