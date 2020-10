Mulher vai presa depois de aplicar golpe de R$ 23 mil em idoso de SG

Uma mulher foi presa em flagrante em São Gonçalo por policiais da 75ª DP (Rio do Ouro) acusada de aplicar um golpe de R$ 23 mil em um idoso. A acusada, uma suposta analista financeira, contratou um empréstimo em nome da vítima e posteriormente tentou fazer com que o idoso transferisse o valor para a conta bancária de uma empresa ou que ele efetuasse o pagamento de um boleto emitido por esta empresa. A vítima recusou e a mulher marcou então um encontro com o idoso em uma agência, mas para a surpresa da acusada, o idoso procurou a ajuda da polícia e esperou junto dos agentes a mulher em um banco na cidade de São Gonçalo para realização de transferência do valor. Quando a mulher chegou, recebeu a voz de prisão.

Ainda de acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, Carla Canella do Nascimento, se apresentou como funcionária de uma empresa de consultoria empréstimo consignado conseguiu assim convencer a vítima a ir até um escritório localizado no Rio e fornecer os dados pessoais. Assim, realizou um novo empréstimo consignado de pouco mais de R$ 23 mil afirmando que o idoso ganharia redução das parcelas devidas dos empréstimos já contratados. Para justificar o pedido de transferência bancária para a conta da empresa, a mulher afirmou que tinha havido um erro bancário.

A acusada já possuía anotação criminal pelo crime de estelionato em 2019, ocorrido na capital, de acordo com os agentes. Os policiais querem saber agora se a mulher agia sozinha ou se há parceiros de crime especializados neste tipo de golpe.