Mulher usa cocaína como ‘enchimento’ no sutiã e acaba presa

Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante, por tráfico internacional de drogas, na noite desse sábado (24), com 1 kg de cocaína. Chamou atenção a maneira inusitada que ela usou para tentar burlar a fiscalização: a droga estava escondida em forma de “enchimento” no sutiã da jovem, e também nas partes íntimas.

O caso aconteceu no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. A acusada tentava embarcar para Guarulhos, em São Paulo, de onde seguiria para a Tanzânia, país localizado no continente africano. Ela acabou presa em flagrante por policiais federais.

Além disso, a Polícia Federal prendeu outra pessoa, também tentando traficar cocaína para o exterior. De acordo com os agentes, o homem, de 25 anos, também iria embarcar para Guarulhos para, em seguida, seguir em direção ás Maldivas, no continente asiárico. Aproximadamente 2,5 kg de cocaína estavam na bagagem de mão do acusado, que acabou preso em flagrante.

Ambos foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal na Praça Mauá, região portuária do Rio de Janeiro, para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão.