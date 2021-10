Mulher tenta roubar policial em frente à delegacia e acaba presa em Niterói

Uma assaltante tentou roubar o celular de uma mulher, no Centro de Niterói, nessa quinta-feira (14). A criminosa só não contava que a vítima era uma policial civil. A agente reagiu à abordagem e, com apoio de colegas de trabalho, conseguiu imobilizar e prender a acusada.

De acordo com o registro de ocorrência, a policial é lotada na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói. Ela passava em frente ao Fórum de Niterói, que fica ao lado do prédio onde funciona a especializada, quando a criminosa fez a abordagem.

A assaltante tentou agredir fisicamente a policial e exigiu a entrega do aparelho celular. A agente reagiu e entrou em luta corporal com a acusada. Agentes da DPCA ouviram os gritos e foram apoiar a colega. Com a ajuda dos demais policiais, a criminosa foi imobilizada.

De acordo com a DPCA, a suspeita tem 25 anos de idade e possui várias anotações por crimes patrimoniais. Ela foi autuada em flagrante por roubo tentado e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional, ficando á disposição da Justiça. A policial não sofreu ferimentos.