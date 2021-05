Mulher tenta assalto ousado em Niterói

Imagine acordar, durante a noite, com o som de passos no telhado. Pior ainda: ao averiguar a situação, dar de cara com uma desconhecida. Foi o que aconteceu com homem, de 38 anos, na noite dessa segunda-feira (17), no Fonseca, Zona Norte de Niterói. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), agentes que estavam em patrulhamento foram acionados, por populares, e informados de que havia uma pessoa no telhado de uma casa. Chegando ao imóvel, os policiais encontraram a mulher, que tem 41 anos, no local, com uma serra e uma esmeriladeira.

Os materiais teriam sido roubados do imóvel. A mulher acabou presa em flagrante pelos policiais e os materiais que ela carregava foram apreendidos. O registro de ocorrência foi feito na 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região.