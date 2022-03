Mulher tem casa apedrejada após reclamar de restaurante em Niterói

A casa de uma mulher foi apedrejada, em Niterói, após a moradora do imóvel questionar a qualidade de um pedido feito via aplicativo de entregas. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. A plataforma afirmou ter excluído o estabelecimento envolvido.

De acordo com relatos da vítima à polícia, ela reclamou da qualidade e quantidade da comida com o restaurante, por telefone. No entanto, a reação do restaurante teria sido hostil e se recusou a solucionar o problema. A consumidora resolver reportar o problema à plataforma iFood.

O valor do pedido, R$ 19, foi pago pelo aplicativo, via cartão. Mesmo assim, a mulher relatou que a plataforma cancelou o pedido e disse que seria estornado na fatura seguinte. Horas após o contato, pessoas que se identificaram como sendo do restaurante foram à casa da consumidora.

Ainda segundo relato feito por ela às autoridades, as pessoas começaram a xingá-la de caloteira. Quando ela ameaçou chamar a polícia, os acusados teriam atirado pedras contra o vidro da casa dela. A mulher afirma que teve prejuízo de cerca de R$ 600 com os vidros danificados.

Uma pessoa, que teria se identificado como responsável pelo restaurante “Tempero Com Amor”, que fica no bairro de Jurujuba, teria dito às autoridades que ficou de “cabeça quente” por conta do ocorrido. Já o iFood afirmou que o estabelecimento foi bloqueado da plataforma e está em contato com a cliente para prestar suporte.