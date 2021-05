Mulher que estava desaparecida é encontrada em Niterói

A Guarda Municipal de Niterói encontrou uma mulher que estava desaparecida há três dias. Moradora da Ladeira de São Lourenço, no bairro de mesmo nome, a mulher tem problemas neurológicos e chamou atenção dos moradores da Rua Miguel de Frias, em Icaraí, que a encontraram desorientada em uma loja de bicicletas.

Os agentes foram acionados e com a ajuda do responsável pelo estabelecimento, descobriram que a senhora mora com a mãe em uma residência na Rua Indígena, no Centro de Niterói. Os guardar a levaram para casa e entregaram para os cuidados familiares.