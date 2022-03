Mulher que denunciou racismo em churrascaria vai prestar novo depoimento

A serventuária de Justiça que afirma ter sido vítima de racismo na churrascaria Mocellin, em São Francisco, Zona Sul de Niterói, irá prestar novo depoimento, nos próximos dias. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (2) pelo delegado Rafael Barcia, titular da 79ª DP (Jurujuba), responsável pela investigação.

Segundo Barcia, este segundo depoimento será importante porque acontecerá após a investigação reunir outras provas, como as imagens de câmeras de segurança, além dos depoimentos de outros envolvidos, como o da mulher que teria proferido ofensas. Um homem, que teria agredido a vítima e ameaçado o marido dela, também prestará depoimento nos próximos dias.

Após polícia obter imagens, denunciante foi novamente chamada para depor – Foto: Arquivo/Vítor d’Avila

“Determinei uma nova oitiva da suposta vítima já com as imagens, uma oitiva mais qualificada. Já temos identificado o homem que teria agredido a mulher enquanto ela estava no chão e teria ameaçado o marido dela para que seja ouvido. Tudo isso vai ser muito importante e, provavelmente, a gente conseguirá encerrar o caso após as oitivas”, afirmou o delegado.

Recordando

Uma mulher negra, de 43 anos, afirma ter sido alvo de racismo e sofrido agressões dentro da churrascaria Mocellin. O caso aconteceu na noite de 9 de fevereiro. Ela alega ter levado tapas e socos de outros clientes do local por conta de um desentendimento entre o filho dela e outra criança.

De acordo com relatos feitos por testemunhas à polícia, em 9 de fevereiro, o menino de dois anos, filho da vítima, estava brincando no “espaço kids” quando uma menina, de 10 anos, que estava comemorando aniversário no restaurante, teria provocado o garoto. Após discussão, a vítima, que é serventuária de Justiça, afirma ter sido alvo de ofensas de cunho racial, como “macaca e piranha” e agressões físicas.

Desde o sábado seguinte ao fato, a reportagem de A TRIBUNA tenta entrar em contato com o Mocellin, por telefone e e-mail, sem sucesso. Na manhã de 15 de fevereiro, a equipe foi ao estabelecimento, onde foi informada que “não havia nenhum responsável que pudesse se pronunciar”, por funcionários que não quiseram se identificar.

