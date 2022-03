Mulher pula de moto e viatura é danificada durante perseguição em Niterói

Uma perseguição policial terminou em acidente, na Região de Pendotiba, em Niterói, na noite desta terça-feira (1º). Policiais da Operação Segurança Presente prenderam em flagrante um suspeito de tráfico de drogas. O homem estava pilotando uma moto e acabou se acidentando. Antes disso, uma mulher, que estava na garupa, pulou do veículo em movimento. A perseguição também danificou a viatura dos agentes.

Segundo os policiais, uma equipe que estava em patrulhamento pela Estrada Caetano Monteiro viu uma moto pilotada por um homem com uma mulher na garupa. Os agentes suspeitaram do casal e deram ordem de parada. O condutor não obecedeu e iniciou a fuga, com os policiais partindo em perseguição. Nesse momento, a mulher pulou da motocicleta.

Os policiais continuaram perseguindo a moto. Durante a fuga, o piloto jogou fora uma sacola com drogas, que depois foi recuperada pelos agentes. Momentos depois, o suspeito caiu da moto e uma viatura que apoiava o cerco acabou batendo na mureta de proteção e ficou danificada. Ele foi abordado pelos policiais. Segundo os agentes, o condutor da moto estava embriagado.

De acordo com informações iniciais, tanto o piloto quanto a garupa não tiveram ferimentos graves. Contabilidade feita pelos agentes apontou que havia 23 pinos de pó branco (possivelmente cocaína) e quatro pedras (possivelmente crack) na sacola dscartada pelo acusado. O suspeito acabou conduzido à 76ª DP (Niterpoi) onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.