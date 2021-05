Mulher morre vítima de bala perdida em São Gonçalo

Mais uma pessoa morreu, vitimada por bala perdida, na cidade de São Gonçalo. O caso aconteceu na noite deste domingo (9), no bairro do Anaia Grande, em São Gonçalo. Uma mulher, de 39 anos, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu enquanto recebia atendimento no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat).

Segundo a unidade de saúde, que fica no bairro do Colubandê, a vítima, identificada como J. dos S. D. O. P., deu entrada às 19h35min, vindo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pacheco. Ela foi levada ao Centro de Trauma do Heat para receber tratamento mas adequado, mas acabou morrendo.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram verificar a entrada de uma mulher com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo no Hospital Estadual Alberto Torres. Segundo a PM, em relato aos agentes, familiares da vítima disseram que ela estava passando pela Rua Sílvio Dacal, a caminho de uma igreja, quando teria sido atingida por tiros partidos de traficantes da região, que estariam manuseando armas de fogo no local. O disparo atingiu a cabeça da mulher, que chegou a passar por cirurgia.

Segundo as primeiras informações recebidas pelo batalhão, a mulher teria sido ferida no bairro Santa Isabel (que fica na mesma região de Anaia Grande), em São Gonçalo. A ocorrência foi encaminhada para a 75ª DP (Rio do Ouro). Na manhã desta segunda-feira (10), a ocorrência ainda não havia sido encaminhada à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG).