Mulher morre em acidente com moto na Região Oceânica

Um grave acidente envolvendo um carro e uma moto no bairro Engenho do Mato, Região Oceânica de Niterói, deixou uma mulher morta, no noite deste domingo (25). O acidente aconteceu na Av. Irene Lopes Sodré, próximo ao Condomínio Ubá Floresta.

De acordo com relato de testemunhas, a moto teria colidido na lateral do veículo. Ainda segundo informações de testemunhas, a vítima fatal seria Fabíola Seabra Lopez, 31 anos, mãe de 3 filhos, o mais novo com apenas 2 anos. A mãe da vítima entrou em desespero ao reconhecer o corpo da filha ainda no local e desmaiou logo em seguida, sendo amparada por populares.

Ainda segundo informações preliminares, Fabíola estava sozinha no momento do acidente e teria pego a moto emprestada. Também há relatos de que a vítima pilotava a moto sem capacete e estava sem documentos. No local do acidente, o irmão de Fabíola entrou em desespero e afirmou que iria descobrir quem emprestou a moto para irmã. Ele responsabiliza o proprietário pelo acidente que vitimou Fabíola.

A polícia militar foi acionada para dar apoio no local, mas até o momento a via ainda não foi interditada para realização da perícia. Os PM’s confirmam que estão de posse do documento da moto, mas não divulgaram a identidade do proprietário.

O Corpo de Bombeiros confirma que uma equipe do Quartel de Itaipu foi enviada para prestar socorro, às 18h35min. Ainda de acordo com os militares, o óbito da vítima foi confirmado pela equipe, assim que chegaram no local. Além da vítima fatal, ninguém mais ficou ferido no acidente.