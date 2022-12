Mulher morre atropelada no Centro de Niterói

Uma mulher, moradora de São Gonçalo, morreu após ser atropelada, na tarde desta quarta-feira (14), na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro de Niterói. O acidente aconteceu perto da Estação Arariboia. A vítima foi atingida por um ônibus.

De acordo com as primeiras informações, a vítima estaria distraída, usando o telefone celular ao atravessar a via. Ela não notou a aproximação do coletivo que a atingiu. O ônibus fazia a linha 46 (Várzea das Moças – Centro), da Viação Pendotiba. Equipes da Polícia Militar foram acionadas ao local.

Em atualização.