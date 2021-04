Mulher morre após ser deixada em frente a hospital em SG

Crime misterioso em São Gonçalo, na madrugada desta quinta-feira (22). Uma mulher foi deixada, ferida por um tiro no peito, na porta do Pronto Socorro Central de São Gonçalo, no bairro do Zé Garoto. Minutos depois, a vítima não resistiu aos ferimentos. Ninguém sabe sua identificação tampouco as circunstâncias em que foi baleada.

A equipe médica da unidade de saúde informou, à polícia, que a mulher, de pele negra e aparentando ter 30 anos de idade, foi deixada na portaria do pronto socorro por dois homens, que fugiram em seguida. Segundo a unidade, ela chegou a ser socorrida, ainda com vida, mas acabou morrendo minutos após dar entrada.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) fez o registro da ocorrência e abriu investigação sobre o caso. O corpo da mulher foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, onde eventuais familiares são aguardados para fazer o reconhecimento.