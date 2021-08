Morte misteriosa: Mulher é baleada enquanto descascava alho em casa

Uma mulher morreu baleada, enquanto estava na sala da própria casa, na tarde deste domingo (29), no bairro do Fonseca, Zona Norte da cidade. A Polícia Civil está investigando o caso mas, segundo apontam as primeiras evidências, a vítima, de 40 anos, teria sido atingida por uma bala perdida. O caso teria acontecido por volta das 13h40min.

A ocorrência foi atendida, inicialmente, pela Polícia Militar. Segundo agentes do 12º BPM (Niterói), ao chegar ao imóvel, localizado na esquina da Rua Lopes da Cunha com a Avenida 22 de Novembro, encontraram a mulher morta. A única testemunha identificada foi a sobrinha da vítima, que mora no mesmo terreno, mas em outra casa.

De acordo com primeiros relatos, a mulher, identificada como Maria Matilde Bolzan Aguiar, estava na sala de casa descascando alho quando foi atingida pro um tiro de origem desconhecida. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas a vítima já estava morta. Os agentes constataram o óbito e chamaram policiais civis para realizar o trabalho de perícia.

Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) compareceram ao local. A especializada fez o registro da ocorrência e abriu inquérito para investigar o caso. O corpo de Maria foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro do Barreto, onde aguarda reconhecimento e liberação para sepultamento.