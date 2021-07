Mulher morre após ser baleada em frente ao Detran de Niterói

Uma mulher, identificada Mariana Soares Queiroz da Silva, foi morta a tiros em frente ao Detran de Niterói, localizado na Rua Desembargador Lima Castro, no Fonseca, na Zona Norte. A vítima estava em um carro Jeep Compass, cor prata, junto com o motorista, identificado como Vilmar da Silva Freitas Junior. Ambos foram baleados por um motociclista que passou pelo local atirando.

O crime aconteceu por volta das 14:30 e causou pânico entre as pessoas que estavam no Detran. Mariana tinha acabado de renovar a carteira de habilitação. VIlmar sofreu quatro tiros e foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, também no Fonseca, mas não corre risco de morte e deve ser liberado nas próximas horas.

O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG).