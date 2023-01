Mulher morre após capotamento em Camboinhas

Uma mulher morreu e a outra ficou ferida após um capotamento ocorrido em Camboinhas, Região Oceânica de Niterói.

A vítima fatal se chamava Amanda Freitas de Assis, de 24 anos. Laiz Britto Cavalcanti, de 24 anos também, que estava no veículo junto com Amanda, ficou ferida e já recebeu alta do Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca.

O motorista do carro, que é considerado suspeito de ter provocado o acidente, está foragido. O nome dele é Paulo Cesar Bocanera Santos Junior. Policiais da 81°DP procuram o acusado.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Itaipu foram acionadas as 6h30 da manhã para a Avenida Beira Mar e ao chegarem ao local, a jovem já estava morta.

O caso foi registrado na delegacia de Itaipu, a 81°DP e a perícia já foi realizada. O veículo já foi apreendido para que as investigações continuem em andamento e o suspeito, que conduzia o veículo, seja localizado.