Mulher mata traficante após ser agredida em Niterói

Um caso de violência doméstica terminou em morte, na madrugada dessa quarta-feira (28), na comunidade do Beltrão, bairro de Santa Rosa, Zona Sul de Niterói. Uma mulher de 21 anos afirma que estava sendo agredida por seu companheiro, um homem apontado como “vapor” do tráfico de drogas, conhecido como Balinha. Ela reagiu e acabou atingindo o agressor com uma facada.

Segundo informações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), a mulher se apresentou espontaneamente. Ela relatou aos agentes, em depoimento, que vivia com Balinha há aproximadamente cinco anos e possui, com ele, uma filha de dois anos. Além disso, ela relatou ser constantemente vítima de violência física e psíquica.

Ainda em depoimento, ela relatou que, na noite de terça-feira (28), horas antes do crime, tinha ido beber com algumas amigas, mas que não chegou a ficar alcoolizada por estar acompanhada da filha. Ao chegar em casa, por volta de 1h, já na madrugada, começou a ser xingada pelo companheiro e agredida com socos na cabeça e puxões de cabelo. De acordo com DHNSG, a mulher estava com marcas de agressões.

Enquanto era surrada pelo acusado, a mulher relatou que, para se defender, conseguiu pegar uma faca de cozinha e tentou golpear o homem na região do braço. No entanto, a facada acabou atingindo o tórax do homem. Ela afirmou que Balinha retirou a faca do peito, sentou no sofá e começou a desfalecer. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), mas não resistiu.

Ainda segundo a DHNSG, não há outras pessoas que tenham testemunhado a briga. A mulher ainda relatou que, ao longo dos anos de relacionamento, teria sido ameaçada de morte outras vezes e familiares sabiam disso. No entanto, ninguém denunciava por receio da ligação de Balinha com a facção criminosa Comando Vermelho (CV), que controla o tráfico de drogas na região do Beltrão.

Por fim, a mulher disse que não teve a intenção de tirar a vida do companheiro. A Delegacia de Homicídios realizou a perícia no corpo e no local do crime. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, que fica no bairro do Barreto.