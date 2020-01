Mulher entra em trabalho de parto e bebê nasce dentro do carro em São Gonçalo

A dona de casa Caroline de Amorim, 24 anos, realizou o próprio parto sozinha, dentro de um veículo, a caminho da Maternidade Municipal Dr Mário Niajar, em Alcântara, São Gonçalo. Segundo a moradora do bairro Laranjal, a bolsa rompeu em casa e ela pediu ajuda aos vizinhos.

“Durante a viagem eu pedi pra ele apertar o passo porque tava sentindo que não ia dar tempo, mas pegamos engarrafamento e não teve jeito”, conta Carolina que contou com a ajuda da Polícia Militar e pedestres que passavam pelo local no momento.

O quarto filho de Carolina, Enzo Gabriel, nasceu às 8h30, com 4.800 quilos e 53 cm. Ele foi encaminhado para a maternidade municipal, onde mãe e filho receberam todos os cuidados necessários e passam bem.