Mulher é suspeita de torturar os filhos com colher quente em São Gonçalo

Um mês lembrado por todos por ser o “o mês das mães”, por causa da data comemorativa celebrada em maio, está sendo marcado com tristeza para duas crianças que moram em São Gonçalo, após sofrerem maus tratos pela própria mãe.

Nem todas as mulheres nasceram para ser mãe, como no caso de Rayanni Alves da Costa Dutra, de 24 anos, que usava uma mulher quente para queimar os dois filhos, um de 6 e outro de 3 anos.

O caso aconteceu no Jardim Miriambi, em São Gonçalo. Após receber a denúncia do pai, sobre o que a suspeita fazia com os filhos, os policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) foram até o imóvel localizado na Rua Severina Correia e salvaram às duas crianças na tarde desta sexta-feira (27), que sofriam maus tratos pela própria mãe.

Os menores estão com marcas de queimaduras nos braços, foram levados pelo pai para o Hospital Estadual Alberto Torres, na manhã deste sábado (28), no Colubandê, para receberem os tratamentos necessários para curar as feridas deixadas pela própria mãe.

Rayanni usava uma colher quente para castigar os filhos. No entanto, após ela voltar para casa, no Jardim Catarina, os policiais receberam a informação sobre o seu paradeiro e foram até o local, onde a suspeita acabou sendo presa por maus tratos às crianças.

A mulher foi levada para a 74º DP (Alcântara), delegacia que está sendo responsável pelo caso.