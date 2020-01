Mulher é resgatada de incêndio no Centro de Niterói

Por pouco um incêndio não termina em tragédia na tarde desta quarta-feira (29), no Centro de Niterói. Um botijão de gás explodiu e causou um incêndio em uma lanchonete na Rua Doutor Fróes da Cruz fazendo as chamas e fumaça se alastrarem para o segundo andar do imóvel onde uma mulher de 53 anos estava descansando. Graças a policiais militares que passavam no local na hora, ela conseguiu ser resgatada, uma vez que ela já havia respirado fumaça.

De acordo com o Corpo de Bombeiros eles foram acionados pouco depois das 15 horas. Bombeiros conseguiram controlar o incêndio e evitar que ele se alastrem para outros imóveis. Porém, o primeiro combate as chamas foi feito pelos militares do 31º BPM (Recreio) que estavam passando pela rua.

“Uma garota nos chamou, pedindo ajuda. Quando chegamos o fogo já estava chegando no teto. Tivemos que pular o muro e desligar a energia da casa. Conseguimos chegar ao segundo andar e retirar a mulher”, contou o Sargento Pereira, do 31º BPM. Com ele estavam ainda o cabos Xavier e Vieira que tiveram queimaduras leves nas mãos.

O sargento contou ainda que pessoas que passavam na rua ajudaram levando extintores de incêndio para diminuir a intensidade das chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Por conta do incêndio a via precisou ser interditada para o atendimento. A mulher de 53 anos recebeu atendimento médico dos bombeiros, mas foi liberada logo em seguida.