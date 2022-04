Mulher é presa em Niterói após ficar dez anos foragida

Uma mulher, condenada a dois anos de prisão por furto, foi presa, nessa terça-feira (26), no bairro do Rio do Ouro, divisa entre Niterói e São Gonçalo. A ação foi coordenada por policiais civis da 78ª DP (Fonseca). A acusada estava foragida havia quase dez anos.

Segundo informações da delegacia, o setor de roubos e furtos conseguiu fazer o levantamento de onde seria o esconderijo da suspeita. Uma equipe foi enviada ao endereço apontado, encontrou a mulher, que tem 46 anos, e deu voz de prisão. Segundo os policiais, ela não resistiu à abordagem.

Ainda de acordo com a polícia, a acusada respondeu a processo por furto qualificado com concurso de pessoas. O crime aconteceu em fevereiro de 2020. No dia 5 de dezembro de 2012, ela foi levada a julgamento e condenada a dois anos e três meses de prisão em regime aberto naquela ocasião.

Contudo, ela não foi encontrada em nenhum dos três endereços possíveis apontados. Dessa forma, a pena, que até então era apenas restritiva de direitos, foi convertida em privativa de liberdade pela juíza Juliana Bessa Ferraz Krykhtine. Após a prisão, ela foi encaminhada ao sistema prisional para iniciar o cumprimento da pena.