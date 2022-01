Mulher é presa em Niterói após agredir mãe e ameaçar a filha

Uma mulher foi presa, nessa terça-feira (4), acusada de agredir a própria mãe, no bairro do Barreto, Zona Norte de Niterói. A ação foi coordenada por policiais civis da 78ª DP (Fonseca). De acordo com os agentes, a acusada também teria ameaçado a filha utilizando uma faca. Um mandado de prisão foi cumprido. A acusada foi encaminhada ao sistema prisional.

Segundo os agentes, a primeira agressão aconteceu após desentendimento familiar, no último domingo (2). No entanto, ao saber que a mãe registrou o caso na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Niterói, a autora foi até a casa da vítima, arrombou a porta dos fundos, agrediu e a ameaçou. A filha da acusada estava na residência e também foi agredida.

A Polícia Civil irá investigar o que teria causado o desentendimento. Em entrevista concedida ontem ao jornal A TRIBUNA, o delegado Geraldo Assed, titular da delegacia do Fonseca, afirmou que a acusada possui histórico criminal, tendo uma passagem pela polícia por tráfico de drogas. Assed contou detalhes da dinâmica do crime, segundo relatado pelas vítimas.

“Ela já tinha passagem por tráfico de drogas e, no dia 2, agrediu a mãe, que é uma idosa. A mãe foi com uma filha da autora na DEAM para registrar. As duas voltaram para casa. Pelo fato de terem feito o registro, a autora foi à casa da mãe, arrombou a porta, agrediu a filha e também a idosa. Além disso, pegou uma faca e partiu para cima da filha”, explicou.

As vítimas conseguiram sair do imóvel, foram até a 78ª DP e denunciaram o crime. Com base nas informações, a delegacia solicitou à Justiça um mandado de prisão preventiva, que foi decretado e ela foi presa. “As vítimas conseguiram fugir e não foi consumado o ataque com faca. A gente representou pela prisão preventiva dela no Judiciário. A prisão foi decretada e cumprida”, concluiu o delegado.