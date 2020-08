Mulher é presa após fazer plantação de maconha em casa

Uma mulher de 39 anos foi presa hoje pela manhã pelo crime de cultivo de planta psicotrópica no Jóquei, em São Gonçalo. A mulher havia realizado no seu quintal a plantação de 12 mudas de maconha. Após receberem denúncia anônima, policiais da 75ª DP (Rio do Ouro) foram até a Rua Laércio Xavier de Mendonça onde os agentes puderam encontrar os pés da droga ilícita em buscas pela residência .

A acusada durante a abordagem afirmou ter feito a plantação para uso próprio, porém foi levada até a delegacia do Rio do Ouro onde foi autuada pelo crime de cultivo de planta psicotrópica.

Roubo de celular

Ainda na manhã de hoje, os policias da 75ª DP (Rio do Ouro) prenderam também no bairro do Coelho um homem de 31 anos em cumprimento de um mandado de prisão condenatório de quatro anos e dois meses pelo crime de roubo de celular. O delito aconteceu em 2016 na Avenida Maricá.

Paulo Roberto Nascimento de Jesus Junior não resistiu a prisão e foi levado para a delegacia onde permanece à disposição da justiça.