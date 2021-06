Mulher é feita refém por sequestrador armado com faca

Um sequestro acontece, neste momento, em uma rua na região de Tauá, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. Uma mulher está sendo refém por um homem, que seria amigo da família, e está armado com uma faca, segundo a Polícia Militar. Ainda não há confirmação sobre a identidade dos envolvidos.

Policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da PM negociam a rendição do suspeito. Viaturas e uma ambulância do Corpo de Bombeiros estão no local para prestar apoio á ação. O sequestrador estaria armado com uma faca.

“Às 13h10, as equipes foram acionadas para a Rua Professo Hilário da Rocha, onde uma mulher está sendo refém”, afirma a Polícia Militar, em nota. O trânsito no local precisou ser interrompido, por conta da ação. O local está cercado pelos policiais do BOPE e a casa, onde ocorre o sequestro, isolada.