Mulher é esfaqueada pelo companheiro em Maricá

Uma mulher foi esfaqueada pelo companheiro em Maricá na noite do domingo (11/10), na Comunidade do Risca Faca. Após a agressão o homem foi linchado pela população na Rua Fernandes Mendes, e policiais militares levaram o homem, de 35 anos, para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal.

De acordo com informações militares a vítima, de 47 anos, levou uma facada no lado esquerdo do peito e está internada na UPA de Inoã. Ela deu entrada na unidade com a faca cravada no peito.

O caso foi registrado na 76ªDP (Centro), que é a central de flagrantes, e a delegacia da mulher não faz registro a noite, como tentativa de homicídio. Ele está internado sob custódia no hospital.

A Prefeitura de Maricá e o Governo do Estado foram procurados pela reportagem sobre o estado de saúde dos envolvidos, e a reportagem aguarda a atualização.

Em apuração…