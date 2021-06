Mulher é esfaqueada no Plaza Shopping, em Niterói

Uma mulher foi esfaqueada, na praça de alimentação do Plaza Shopping, no começo da tarde desta quarta-feira (2). De acordo com informações iniciais, o autor do crime foi detido e a Polícia Militar acionada para o local. O comando do 12º BPM (Niterói) confirmou ter enviado uma equipe para o centro comercial.

Até o momento, não há informações sobre estado de saúde ou identidade da vítima. O autor também não teve seu nome revelado, até o momento. Informações preliminares afirmam que a mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

O Plaza Niterói informou que ‘repudia qualquer ato de violência e informa que está acompanhando de perto o caso e prestando toda a atenção à vitima. Ela recebeu os primeiros atendimentos pela brigada do shopping e conduzida ao hospital. O suspeito foi identificado e entregue à polícia pelos seguranças. O empreendimento segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações caso seja necessário’.

Em atualização.