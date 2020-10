Mulher é baleada na cabeça em Alcântara e morre

Karoline Martins

Uma mulher morreu após ser baleada na cabeça na madrugada dessa sexta-feira (23), no bairro do Alcântara, em São Gonçalo. De acordo com testemunhas, um homem tentou entrar sem pagar no estabelecimento onde a vítima trabalhava e quando foi impedido atirou contra o estabelecimento e atingiu Andrielly Vitória Nascimento da Silva, de 18 anos.

O homem teria fugido em seguida em um Ford Ranger prata. A vítima chegou a ser levada em estado grave por uma equipe do Corpo de Bombeiros para ser atendida no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, porém não resistiu ao ferimento.

Em apuração…