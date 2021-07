Mulher é baleada em arrastão na BR-101

Criminosos armados fizeram um arrastão na rodovia BR-101, na altura do bairro Gradim, em São Gonçalo, no fim da tarde de hoje (14), e uma mulher foi baleada e encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca. Os assaltantes renderam motoristas que passavam pelo local, roubando dois carros.

A Arteris Fluminense, concessionária que administra a rodovia, informou que uma ambulância da equipe foi solicitada para atender a mulher no posto de saúde de Itaúna, em seguida ela foi encaminhada para o HEAL.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a vítima foi baleada superficialmente. E após receber atendimento, já foi liberada.

A ocorrência está em andamento pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas os criminosos não foram localizados.