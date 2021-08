Mulher é baleada durante tiroteio no Morro do Estado

Na tarde deste sábado (14), uma mulher, identificada como Letícia, de 46 anos, foi baleada durante uma intensa troca de tiros entre traficantes e policiais do 12 BPM. A ação aconteceu no Morro do Estado, região central de Niterói.

De acordo com a Polícia Militar, policiais que realizavam patrulhamento na região teriam sido informados sobre a presença de homens armados que estariam nas imediações do Posto de Policiamento Comunitário (PPC) da comunidade. Equipes do Grupamento de Ações Táticas do 12º BPM foram acionadas para dar apoio aos policiais que estavam no patrulhamento. Ao chegarem no local, os traficantes reagiram e houve uma intensa troca de tiros.

Ainda segundo a PM, o disparo que atingiu a moradora, que estava a caminho de casa, retornando do trabalho, teria sido efetuado por um dos bandidos. A mulher foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca. De acordo com informações da polícia, o estado de saúde da vítima é estável.

Na ação, um homem acabou sendo preso e com ele foram apreendidos uma pistola, duas granadas e grande quantidade de drogas. Preso e material apreendido foram encaminhados para a 76ª DP (Centro) para registro de ocorrência.