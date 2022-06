Mulher é baleada dentro de casa em São Gonçalo

Um casal que mora no bairro de Santa Catarina, em São Gonçalo, foi vítima de tentativa de homicídio, na manhã de hoje (30). O ataque a tiros foi feito enquanto as vítimas dormiam. A mulher acabou sendo baleada no tórax e numa das penas e precisou ser levada ao hospital.

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 6h. As vítimas relataram aos PMs que estavam no quarto da casa onde moram, na Rua Natividade Batista, quando uma pessoa, ainda não identificada, atirou várias vazes pela janela do imóvel.

Vítima está internada no Hospital Estadual Alberto Torres – Foto: Arquivo

Uma mulher de 33 anos foi atingida. Ela foi socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) por agentes do Corpo de Bombeiros. Ela ficou internada na unidade de saúde e possui estado de saúde estável. O companheiro dela, de 32 anos, que também estava no cômodo, não foi atingido.

Militares do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados ao hospital, onde tomaram conhecimento da ocorrência. Os agentes registraram boletim de ocorrência na 73ª DP (Neves). A distrital irá investigar o caso a fim de descobrir quem é o autor dos tiros e qual a motivação do crime.