Mulher é atropelada por alegoria da Tuiuti

Mais um caso de atropelamento deixou o clima tenso durante os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. Uma componente da Paraíso do Tuiuti precisou ser socorrida após ficar prensada entre a quinta alegoria da escola e uma grade, na Praça da Apoteose, na noite desse sábado (23).

No momento do acidente, a agremiação corria contra o tempo para não estourar o tempo máximo de 70 minutos do desfile. O que foi em vão, já que a Tuiuti completou sua passagem pela Passarela do Samba com dois minutos de atraso. A mulher, que não teve o nome divulgado, foi retirada do local do acidente em uma cadeira de rodas.

Após receber o primeiro atendimento no Posto Médico da Praça da Apoteose, ela foi socorrida ao Hospital Municipal Souza Aguiar. O estado de saúde é estável. É importante ressaltar que, na quarta-feira (20), a menina Raquel Antunes, de 11 anos, morreu após ser atropelada por uma alegoria da Em Cima da Hora, da Série Ouro, na Rua Frei Caneca.