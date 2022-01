Mulher é assassinada pelo companheiro em São Gonçalo

Uma mulher foi assassinada, na manha desta quinta-feira (13), pelo ex-companheiro, no bairro do Rio do Ouro, em São Gonçalo. De acordo com relatos iniciais feitos por testemunhas à polícia, a motivação do crime seria o fim do relacionamento. O suspeito tirou a própria vida na sequência.

A mulher que seria orientadora de trânsito na cidade de Maricá estava de folga quando foi à casa do ex-companheiro a fim de recolher seus pertences. O homem, no entanto, teria agredido e atirado contra a vítima, que morreu no local. A dinâmica ainda será investigada pela Polícia Civil.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) foi acionada ao local. A especializada confirmou o registro da ocorrência e encaminhou uma equipe de perícia ao imóvel. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo, no bairro Tribobó.