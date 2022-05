Mulher é assassinada em pleno dia das mães em São Gonçalo

A Polícia Civil está investigando o assassinato de uma mulher, em São Gonçalo, em pleno dia das mães. A vítima foi identificada, inicialmente, como Rita de Cássia Peres, de 46 anos. O corpo dela foi encontrado, na manhã desse domingo (8), no bairro de Santa Izabel, em São Gonçalo.

O corpo foi encontrado por volta de 8h30, na Rua Francisco Lengruber Portugal. Segundo informações da polícia, uma testemunha estava passando quando viu o corpo da mulher em uma área de matagal. Um Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionado para a ocorrência.

Ao chegarem, os agentes confirmaram a ocorrência. A cena descrita pelos agentes é aterrorizante. O corpo da vítima, de acordo com os PMs, estava com um fio pescoço e com a calça na altura do joelho. A Polícia Civil investiga possível estrangulamento e crime sexual contra a vítima.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) foi acionada. Policiais civis da especializada realizaram perícia. Em seguida, o corpo da mulher foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro Tribobó. Até o momento, não há confirmação de data e local do sepultamento.

O delegado Mário Lamblet, responsável pelo inquérito na Delegacia de Homicídios, confirmou que as investigações já foram iniciadas, mas ainda não é possível divulgar maiores detalhes. “Diligências em andamento. Sem maiores detalhes no momento”, afirmou o delegado à reportagem de A TRIBUNA.