Mulher é assassinada a tiros em Itaipuaçu

Uma mulher foi assassinada na madrugada desta sexta-feira (22), em frente a uma boate em Itaipuaçu, Maricá. A vítima foi identificada como Janaína Chagas Fortunato, de 42 anos. O acusado ainda não foi identificado.

Segundo as testemunhas, o responsável por essa tragédia foi um homem, cliente da vítima, que estava indo até o carro com o intuito de pegar o dinheiro para pagar a mulher, mas ele sacou uma arma e disparou contra ela cerca de 10 vezes.

Após fazer os disparos, ele fugiu. No entanto, a equipe do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) estava próximo do local do crime, soube o que aconteceu e começou a perseguição atrás do homem. Porém, o carro do acusado caiu em um córrego e ele conseguiu fugir.

O carro e a pistola modelo Tauros 380, foram apreendidas pelos policiais. Logo depois do ocorrido, os agentes do CPAm contaram com a ajuda dos policiais militares do 12 BPM (Niterói), chamados pela testemunhas e estavam fazendo uma ronda pela região. Mas, eles também não conseguiram localizar o acusado.

A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Socorro (UPA), em Inoã, mas não conseguiu resistir aos ferimentos. O corpo de Janaína foi levado para o Posto Regional de Polícia Técnico Científica do Barreto, em Niterói. A Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), segue responsável pelo caso.