Mulher do presidente do Flamengo ataca nordestinos nas redes

Ângela Machado, diretora de Responsabilidade Social do Flamengo – esposa do presidente do clube -, está compartilhando uma mensagem, no mínimo, polêmica, em diversos grupos bolsonaristas. Apoiadora do candidato derrotado à Presidência, no domingo (30) último, ela atacou o povo do Nordeste, “culpando-os” pela vitória de Lula, nas redes sociais.

“Ganhamos onde produz, perdemos onde se passa férias. Bora trabalhar porque se o gado morre, o carrapato passa fome”, escreveu, na postagem.

Desde que constatado que Lula venceu em todos os estados do Nordeste, apoiadores do presidente demissionário – como ela – passaram a atacar a população da região.