Mulher de Ronnie Lessa é presa pela Polícia Federal

A mulher do policial reformado Ronnie Lessa, apontado como o executor de Marielle Franco, Elaine Lessa, foi presa pela Polícia Federal nesse domingo (18). Além de Marielle, seu esposo também é acusado pela Polícia Civil de ter matado o motorista Anderson Gomes em 2018.

Elaine Lessa estava presa por ter sido condenada por destruição de provas contra seu marido, mas foi solta na sexta-feira (16). Agora ela foi presa novamente por tráfico internacional de armas. Já Ronnie está no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e vai à júri popular.

As investigações começaram em 2017 após um carregamento com 16 peças de fuzil AR-15 ter sido descoberto pela Receita Federal no Aeroporto do Galeão, no Rio. A encomenda de origem de Hong Kong tinha destino Academia Supernova, na Zona Oeste do Rio, que tem como sócios Ronnie e Elaine Lessa.