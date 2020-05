Mulher de prefeito de São Gonçalo é transferida de Niterói para hospital do Rio

A primeira-dama de São Gonçalo, Eliane Gabriel, está internada numa clínica particular de Niterói, após testar positivo para o coronavírus, na manhã do último domingo (26). A prefeitura de São Gonçalo informou, por meio de nota, que o prefeito José Luiz Nanci deu entrada num hospital da cidade, após ter tido contato direto com um paciente confirmado com o vírus.

Inicialmente ele foi liberado, foi orientado a ficar em casa nos próximos dias, respeitando o isolamento social, até que seja divulgado o resultado dos testes que foi submetido. Porém, a primeira-dama, testada positivo pela Covid-19 foi internada, num primeiro momento com quadro de saúde estável. O prefeito de São Gonçalo segue em isolamento em sua residência.