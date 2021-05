Mulher baleada na porta de motel segue internada

Permanece internada a mulher de 33 anos que foi baleada, na madrugada da última quinta-feira (13), na entrada de um motel, localizado no bairro de São Lourenço, região Central de Niterói. Ela estava no banco do carona de um carro, que era dirigido pelo empresário Vitor Lacerda Castro Freire, de 31 anos, que morreu no local.

Após o automóvel ser atacado por um homem encapuzado, a moça, que era “ficante” de Vitor, foi socorrida ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, Zona Norte da cidade. O último boletim médico, divulgado pela unidade de saúde na tarde deste sábado (15), afirma que ela possui estado de saúde estável.

Após o crime, o corpo de Vitor foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, que fica no bairro do Barreto. A reportagem questionou a Polícia Civil se o cadáver já foi liberado para sepultamento e qual a linha de investigação adotada. Todavia, a corporação limitou-se a dizer que “as investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e seguem sob sigilo.”

Ainda na quinta-feira, a mãe da moça esteve na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, responsável pelo inquérito. O objetivo era recuperar a bolsa, que continha os pertences da filha. À reportagem de A TRIBUNA, a mãe revelou que a filha é moradora de São Gonçalo, e se encontrava esporadicamente com Vitor, sem manter um relacionamento fixo.

O casal foi atacado a tiros, na madrugada desta quinta-feira, na entrada do motel. Testemunhas afirmaram que o casal, pouco após as 5h, estava entrando no motel e recebeu, da recepcionista, a chave de um quarto. No momento em que o carro onde as vítimas estavam passava pela cancela, um homem encapuzado desembarcou de outro automóvel e fez vários disparos do lado do motorista.