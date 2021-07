Mulher assassinada em Niterói já foi presa e era acusada de mandar matar ex-vereador

Mariana Soares Queiroz da Silva, foi morta a tiros em seu carro, na tarde de sexta-feira (16) quando saía do Detran, no bairro Fonseca, em Niterói. Mas quem era Mariana? Em janeiro de 2013 ela foi presa acusada de ser a mandante do assassinato do vereador eleito na época, Lúcio Diniz Araújo Martelo, de 44 anos, conhecido como Lúcio do Nevada (PRP). Ela era chefe de gabinete do vereador Carlos Macedo, suplente de Lúcio. Em maio de 2013 a Justiça concedeu habeas corpus a ela. Antes dela, o vereador Carlos Macedo, acusado de ser o mentor intelectual do crime, recebeu permissão para ficar em prisão domiciliar em seu domicílio no Fonseca.

Em março de 2013, o Ministério Público estadual denunciou Carlos Macedo, Mariana e mais quatro pessoas acusadas de matar Nevada, em outubro de 2012, logo após a divulgação do resultado das eleições. Além dos dois, foram denunciados os policiais militares Jair Martins de Souza Neto e Damião Washington da Silva Ferreira; o segurança José Carlos Alves de Azevedo; e Marco Antonio Titoneli Barbosa. Eles respondem por homicídio qualificado (motivo torpe e fútil) e formação de quadrilha.

De acordo coma investigação, Macedo, Mariana, Damião e Jair cometiam crimes contra a administração pública, em especial os de corrupção, peculato e falsidade ideológica. Os crimes praticados pela quadrilha motivaram a morte de Lúcio do Nevada, já que, não assumindo a cadeira de vereador, Macedo teria, segundo o MP, todo o esquema de corrupção descoberto, e deixaria de se beneficiar, e aos demais quadrilheiros, das vantagens ilícitas. Mariana Soares seria o braço-direito de Macedo, e teria contratado os PMs, que encomendaram a morte do vereador a dois executores.

AMIGOS E FAMILIARES PEDEM JUSTIÇA POR LÚCIO

Uma página foi criada na rede social para pedir justiça pela morte do Lúcio do Nevada e com a morte da Mariana, os administradores da página se manifestaram dizendo que foi feita justiça divina.